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У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Головні події ночі проти 3 листопада
фото з відкритих джерел

Біля тимчасово окупованого Сімферополя на аеродромі пролунали вибухи

Моніторингові канали заявили про вибухи в Криму, на території військового аеродрому неподалік Сімферополя. Хезболла випустила понад 100 снярядів по території Ізраїлю. Російські безпілотники атакували столицю України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 листопада, щоб ви були в курсі подій:

У тимчасово окупованому Сімферополі пролунали вибухи

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

В ніч проти 3 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліти та Телеграм-канал «Кримський вітер».

У повідомленні вказується на мотиву роботу сил протиповітряної оборони загарбників.

«У Сімферополі в районі аеропорту чути вибухи, вибухи у Гвардійському», – йдеться у повідомленні.

Дрони росіян атакували Київ. Тривога лунала у столиці майже всю ніч

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

3 листопада о 03:11 ночі у Києві та кількох областях України була оголошена повітряна тривога. Раніше о 00:19 у столиці вже оголошували тривогу. Напередодні, у суботу, 2 листопада о 19:59 у Києві теж оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА. Це вже шоста тривога у столиці за добу.

У Повітряних силах попереджали про рух БпЛА в сторону столиці. Пізніше начальник КМВА Сергій Попко заявив, що у Києві працювали системи ППО, лунали вибухи.

«Хезболла» випустила понад 100 снарядів по Ізраїлю з території Лівану

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

У суботу ввечері угруповання «Хезболла» випустила близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу на офіційнй сторінці в Телеграм.

«Станом на 23:00 майже 100 снарядів, випущених терористичною організацією «Хезболла», перетнули сьогодні територію Ізраїлю з Лівану», – повідомила армія оборони Ізраїлю.

На тлі вступу КНДР у війну проти України Південна Корея розглядає «багато варіантів» допомоги ЗСУ

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Києву. Як повідомляє Reuters, ця заява південнокорейського міністра пролунала на пресконференції в Оттаві.

Він підкреслив, що Сеул буде уважно стежити за ступенем участі північнокорейських військових у війні та за тим, яку відповідь отримає Пхеньян від Москви.

Росіяни окупували Шахтарське та Курахівку – Deep State

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч фото 5
Фото: DeepState map

Окупантам взялось взяти під цілковитий контроль населений пункт Шахтарське та Курахівку у Донецькій області. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State в Телеграм.

«Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці. Противник відновив положення біля Шептуховки», – йдеться в повідомленні Deep State.

У Нью-Йорку вручили «Орден Св'ятого Пантелеймона» за допомогу Україні

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження відзнаками громадської ініціативи «Орден Святого Пантелеймона» для американського лікаря та благодійної організації, які внесли значний вклад у розвиток медицини в Україні.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, орден отримали американський пластичний хірург Мінодж Абрахам та неприбуткова організація Project CURE, що спеціалізується на постачанні медичного обладнання. Вручення ордена здійснив виконавчий директор організації Дуглас Джексон.

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Теги: росія Південна Корея Ізраїль вітер ворог орден тривога пластичний хірург системи ППО

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