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У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені (фото)
Ракета влучила в дах однієї з військових будівель
фото: «Пепел»

Кілька строковиків отримали поранення внаслідок атаки

ЗСУ нібито атакували військовий об'єкт у російському місті Білгород. Про це повідомляє місцеве видання.

Зазначається, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по одному з майданчиків з військовою технікою. Поранено кілька строковиків.

У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені (фото) фото 1

По фото видно, що ракета потрапила в дах однієї з будівель на території майданчика, де стоїть кілька військових «Уралів». Також військову техніку видно на супутникових знімках на території цього майданчика.

У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені (фото) фото 2

Нагадаємо, що українські диверсійно-розвідувальні групи увійшли в лісову зону на захід від Журавлівки Білгородської області РФ, проте не змогли там закріпитися. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: росія ЗСУ війна військові Україна Білгород росіяни

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