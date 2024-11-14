У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені (фото)

Ракета влучила в дах однієї з військових будівель

Кілька строковиків отримали поранення внаслідок атаки

ЗСУ нібито атакували військовий об'єкт у російському місті Білгород. Про це повідомляє місцеве видання.

Зазначається, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по одному з майданчиків з військовою технікою. Поранено кілька строковиків.

По фото видно, що ракета потрапила в дах однієї з будівель на території майданчика, де стоїть кілька військових «Уралів». Також військову техніку видно на супутникових знімках на території цього майданчика.

Нагадаємо, що українські диверсійно-розвідувальні групи увійшли в лісову зону на захід від Журавлівки Білгородської області РФ, проте не змогли там закріпитися. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).