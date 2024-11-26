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Росіяни зруйнували школу в Суджі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни зруйнували школу в Суджі (фото)
Зруйнована росіянами школа в Суджі
фото: Олексій Дмитрашківський/Facebook

Представник комендатури ЗСУ на Курщині показав фото понівеченого навчального закладу

Російські загарбники знищили школу в місті Суджа Курської області РФ. Про це повідомив представник комендатури ЗСУ в Суджі Олексій Дмитрашківський на своїй сторінці у фейсбуці.

«Особисто для мене, як для людини, яка відзняла десятки зруйнованих закладів освіти в Україні – це і в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Херсонській областях – ці світлини з території Російської Федерації мали би викликати позитивні емоції. Але натомість викликають лише розпач. Приходить розуміння, наскільки потрібно бути недолугим, для того щоб знищити школу, дитячий садочок… щоб що?», – написав Дмитрашківський.

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фото: Олексій Дмитрашківський/Facebook
фото: Олексій Дмитрашківський/Facebook

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

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Теги: війна школа фронт росіяни Курщина

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