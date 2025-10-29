Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року
Нині триває 1344-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 штурмових дій окупантів

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Дніпро, Новоолександрівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три ворожі артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав дев'ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося вісім боєзіткнень. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні.

