У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитсадку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пожежі ліквідовані, тривають аварійно-рятувальні роботи
фото: ДСНС Харківщини

На момент удару в укритті перебувало 48 дітей

До дев'яти людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитсадку та прилеглим будинкам у Холодногірському районі Харкова. Одна людина загинула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок удару пошкоджені магазин, кафе, офісна будівля та шість автомобілів. Виникло три осередки займань. Найбільший з них площею 500 кв. м – у будівлі дитячого садочку. На момент удару в укритті перебувало 48 дітей. Рятувальники разом з поліцейськими та волонтерами оперативно евакуювали їх у безпечне місце.

фото: ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків російської атаки залучені близько 60 надзвичайників, 13 одиниць техніки ДСНС, психологи, піротехніки та кінологи, співробітники поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Пожежі ліквідовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок.  За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.

