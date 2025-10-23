Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни
Фаб'єн Мандон закликав готуватись до війни із РФ
фото:lefigaro.fr

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон: «Росія – це країна, яка може спокуситися продовжити війну на континенті»

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив, що французькій армії необхідно бути готовою до протистояння з Росією у перспективі трьох-чотирьох років, пише «Главком» із посиланням на Le Figaro.

«Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, – бути готовими до шоку через три-чотири роки», – заявив найвищий французький офіцер перед депутатами Комітету оборони.

«Росія – це країна, яка може мати спокусу продовжити війну на нашому континенті, і це є визначальним елементом у моєму плані підготовки», – заявив генерал перед депутатами комітету з оборони.

Генерал додав, що за таких умов перше, що необхідно зробити Франції, – це збільшити військовий бюджет. Проєкт оборонного бюджету передбачає його збільшення до 57,1 млрд. євро в 2026 році, тобто на 13% порівняно з цим роком. А військові витрати країни сягнуть 2,2% ВВП.

Нагадаємо, у Франції новому уряду Себастьяна Лекорню вдалося уникнути оголошення вотуму недовіри в парламенті. Вотум недовіри кабінету закликали винести праві з «Національного об'єднання» і ліворадикали з «Нескореної Франції». Першу пропозицію від лівих партій про відставку уряду підтримав 271 депутат, однак для її ухвалення не вистачило 18 голосів. Другий вотум, ініційований ультраправою партією «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен, здобув ще меншу підтримку – 144 голоси «за».

Зазначимо, задля готовності до зростаючої загрози російської агресії Німеччина має намір збільшити на 100 тис. військовослужбовців чисельність армії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Німеччині створено Раду національної безпеки через загрозу з боку РФ. Німецькі чиновники описують новостворений орган як «нове ядро архітектури безпеки Німеччини». Він об'єднує два попередні органи: федеральну раду безпеки Німеччини, відповідальну за експорт зброї та оборонну політику, та кабінет безпеки, що скликається для прийняття рішень у кризових ситуаціях.

Читайте також:

Теги: росія війна Франція військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія завжди повторюється
Спокою не буде. Як при цьому стати вільним?
27 вересня, 20:17
Велика Британія планує придбати 12 літаків F-35A шостого покоління
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
23 вересня, 13:06
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
28 вересня, 12:06
Атакований Афіпський НПЗ
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
29 вересня, 00:19
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15
НАТО змінює стратегію щодо дронів
НАТО обговорює розгортання ударних БПЛА вздовж кордону з Росією
10 жовтня, 12:05
Речник МЗС Георгій Тихий сказав, що Україна готова до перемир'я з Росією вже зараз
Україна готова до перемир'я з РФ на час Олімпіади-2026? Заява МЗС
11 жовтня, 08:54
Держава гарантує допомогу кожному, хто пройшов полон
50 тис. грн для військових, звільнених з полону: Зеленський підписав закон
11 жовтня, 12:20
Тимкович боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі бригади «Маґура» Сухопутних військ ЗСУ
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
Вчора, 09:00

Політика

Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни
Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни
Після скандалу президент Польщі пожертвував свою квартиру на благодійність
Після скандалу президент Польщі пожертвував свою квартиру на благодійність
Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США
Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США
ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти
Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти
Безпілотники атакували НПЗ та аеродром у Рязані
Безпілотники атакували НПЗ та аеродром у Рязані

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua