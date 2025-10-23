Коли Франції чекати на війну з Росією: голова Генштабу назвав терміни

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон: «Росія – це країна, яка може спокуситися продовжити війну на континенті»

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив, що французькій армії необхідно бути готовою до протистояння з Росією у перспективі трьох-чотирьох років, пише «Главком» із посиланням на Le Figaro.

«Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, – бути готовими до шоку через три-чотири роки», – заявив найвищий французький офіцер перед депутатами Комітету оборони.

«Росія – це країна, яка може мати спокусу продовжити війну на нашому континенті, і це є визначальним елементом у моєму плані підготовки», – заявив генерал перед депутатами комітету з оборони.

Генерал додав, що за таких умов перше, що необхідно зробити Франції, – це збільшити військовий бюджет. Проєкт оборонного бюджету передбачає його збільшення до 57,1 млрд. євро в 2026 році, тобто на 13% порівняно з цим роком. А військові витрати країни сягнуть 2,2% ВВП.

Нагадаємо, у Франції новому уряду Себастьяна Лекорню вдалося уникнути оголошення вотуму недовіри в парламенті. Вотум недовіри кабінету закликали винести праві з «Національного об'єднання» і ліворадикали з «Нескореної Франції». Першу пропозицію від лівих партій про відставку уряду підтримав 271 депутат, однак для її ухвалення не вистачило 18 голосів. Другий вотум, ініційований ультраправою партією «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен, здобув ще меншу підтримку – 144 голоси «за».

Зазначимо, задля готовності до зростаючої загрози російської агресії Німеччина має намір збільшити на 100 тис. військовослужбовців чисельність армії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Німеччині створено Раду національної безпеки через загрозу з боку РФ. Німецькі чиновники описують новостворений орган як «нове ядро архітектури безпеки Німеччини». Він об'єднує два попередні органи: федеральну раду безпеки Німеччини, відповідальну за експорт зброї та оборонну політику, та кабінет безпеки, що скликається для прийняття рішень у кризових ситуаціях.