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Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Новини війни

Противник завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 135 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 193 окупанти, 174 з них – безповоротно. Також знищено п’ять автомобілів, три антени управління БпЛА, мотоцикл, квадроцикл, гармату, міномет, станцію радіоелектронної боротьби, три термінали супутникового зв’язку, два генератори, розвідувальний безпілотний літальний апарат Supercam та пункт управління БпЛА. Також пошкоджено танк, автомобіль, два бліндажі та ворожу реактивну систему залпового вогню.

На Харківському напрямку

Наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська та у бік Кам’янки, дотепер триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Слатине.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник провів шість штурмів позицій наших оборонців у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

За минулу добу російські загарбники 23 рази атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки. До цього часу незавершеними залишаються ще п’ять боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного. Дві атаки вже зупинено нашими захисниками, досі триває один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано 13 бойових зіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 18 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки. На даний час всі атаки відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 73 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Дотепер триває чотири боєзіткнення. Ударів авіації зазнали населені пункти Олексієво-Дружківка, Олександропіль, Сухий Яр, Полтавка, Козацьке, Мирноград, Покровськ, Чунишине, Гришине, Новоолександрівка та Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 15 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Зелений Гай та Піддубне.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 керованих бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 березня 2025 року фото 9
Теги: Генштаб Покровськ

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