Карта бойових дій в Україні станом на 27 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 208 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують захищати Україну.

Новини війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 47 авіаційних ударів, застосувавши 63 керовані авіаційні бомби, 1112 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4800 артилерійських обстрілів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 293 окупанти, 177 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили танк, десять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, дві портативні станції радіоелектронної боротьби, п’ять супутникових терміналів та міномет противника.

На Харківському напрямку

Дві штурмові дії противника в районі Вовчанська зупинили українці.

На Куп’янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Чотирнадцять разів ворог атакував, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки. Наші оборонці відбили 13 атак противника, триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили шість атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує українських захисників. За добу агресор здійснив 87 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів — в районах населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Відродження, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Покровськ та Преображенка. Одне боєзіткнення триває.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне та Веселе.

На Курському напрямку

Двадцять п’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 340 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб.