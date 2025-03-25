Втрати ворога станом на 25 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські бійці ліквідували 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 березня 2025 року.
РФ у війні з Україною станом на 25 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 905 940 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10425 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 670 (+18) од,
- артилерійських систем – 25 190 (+61) од,
- РСЗВ – 1341 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1117 од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 335 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 759 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3121,
- кораблі/катери ‒ 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 824 (+98) од,
- спеціальна техніка ‒ 3785.
Триває 1126-й день повномасштабної війни в Україні.
«Главком» повідомляв, що у Курській області РФ Сили оборони ліквідували російського хокеїста Євгена Константинова.
Також бійці ЗСУ ліквідували відразу двох російських братів-окупантів – футболістів Расула та Тимура Амірових.
Раніше стало відомо, що Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – оголосила про створення власного полку безпілотних систем.
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