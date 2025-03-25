Втрати ворога станом на 25 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Триває 1126-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 березня 2025 року.

РФ у війні з Україною станом на 25 березня втратила:

особового складу ‒ близько 905 940 (+1180) осіб,

танків ‒ 10425 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 670 (+18) од,

артилерійських систем – 25 190 (+61) од,

РСЗВ – 1341 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1117 од,

літаків – 370 од,

гелікоптерів – 335 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 759 (+118),

крилаті ракети ‒ 3121,

кораблі/катери ‒ 28 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41 824 (+98) од,

спеціальна техніка ‒ 3785.

Втрати ворога у війні станом на 25 березня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Триває 1126-й день повномасштабної війни в Україні.

«Главком» повідомляв, що у Курській області РФ Сили оборони ліквідували російського хокеїста Євгена Константинова.

Також бійці ЗСУ ліквідували відразу двох російських братів-окупантів – футболістів Расула та Тимура Амірових.

Раніше стало відомо, що Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – оголосила про створення власного полку безпілотних систем.