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Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Новини війни

Противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБ, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій наших військ. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, за добу на даному напрямку наші воїни ліквідували 192 та поранили 160 окупантів, знищили п’ять бойових броньованих машин, чотири автомобілі, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, чотири гармати, одну БМ-27 «Ураган». Крім того, суттєво пошкодили два мотоцикли загарбників.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару в районі Малої Вовчої.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив вісім атак на наші укріплення поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки. Наші оборонці успішно відбили сім атак, триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

За день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, на даний час точиться п’ять боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського, один бій продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти за добу 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. В одній локації бойове зіткнення триває до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

За добу ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Леонтовичі та Звірове.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. Одне боєзіткнення ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року фото 9

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Теги: ЗСУ Україна Покровськ штурм ворог Торецьк Генштаб

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