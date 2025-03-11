Карта бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

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Противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБ, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій наших військ. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, за добу на даному напрямку наші воїни ліквідували 192 та поранили 160 окупантів, знищили п’ять бойових броньованих машин, чотири автомобілі, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, чотири гармати, одну БМ-27 «Ураган». Крім того, суттєво пошкодили два мотоцикли загарбників.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару в районі Малої Вовчої.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив вісім атак на наші укріплення поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки. Наші оборонці успішно відбили сім атак, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

За день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, на даний час точиться п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського, один бій продовжується.

На Краматорському напрямку

Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Окупанти за добу 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. В одній локації бойове зіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку

За добу ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Леонтовичі та Звірове.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.