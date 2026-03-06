Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів

За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, застосував 7951 дрон-камікадзе та здійснив 3413 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Підгаврилівка, Коломійці, Олексіївка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка, Гірке, Гуляйпільське, Розумівка, Веселянка, Юрківка, Новопавлівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА, склад військово-технічного майна, реактивну систему залпового вогню та пункт управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав трьох авіаударів, із застосуванням дев’яти авіабомб, здійснив 147 обстрілів, з яких 12 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку

Агресор один раз атакував у бік населеного пункту Подоли.

На Лиманському напрямку

Противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

