Втрати ворога станом на 6 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 6 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 6 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 6 березня втратила:
- особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб
- танків – 11 734 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 960 (+45) од.
- РСЗВ – 1 669 (+2) од.
- засоби ППО – 1 320 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі/катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.
- спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1472-й день повномасштабної війни в Україні.
