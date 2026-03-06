Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 6 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 734 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 6 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 6 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 6 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб
  • танків – 11 734 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 960 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 669 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 320 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі/катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 642 (+208) од.
  • спеціальна техніка – 4 080 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1472-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб війна військова техніка втрати

