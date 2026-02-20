Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні
фото з відкритих джерел

Не дивлячись на певні успіхи, територіальне питання залишається точкою найбільшого напруження між Україною та Росією

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про суттєві зрушення в дипломатичному процесі щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Sky tg24.

За словами Мелоні, сторони досягли важливого прогресу в розробці документів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. В основу цих домовленостей лягла саме італійська пропозиція, яка базується на моделі 5-ї статті Північноатлантичного пакту. Це передбачає створення механізму колективного захисту, який має забезпечити довгострокову безпеку Києва та стати запобіжником від нових нападів.

Паралельно з безпековими питаннями активно опрацьовується масштабний план відновлення України. Мелоні наголосила, що багато економічних та інфраструктурних аспектів післявоєнної відбудови вже фактично розв’язані на папері. Дипломатичні зусилля зосереджені на створенні стійкої бази для відродження країни, що включає залучення міжнародних інвестицій та координацію зусиль союзників для швидкого відновлення зруйнованих об’єктів.

Незважаючи на успіхи в гуманітарних та безпекових треках, ключове територіальне питання залишається точкою найбільшого напруження. Глава італійського уряду підкреслила, що Росія продовжує висувати необґрунтовані територіальні претензії, які заважають досягненню остаточної згоди. Мелоні вкотре акцентувала, що метою переговорів є не будь-яке припинення вогню, а саме «справедливий мир», який поважатиме суверенітет України та її міжнародно визнані кордони. Таким чином, шлях до фінального врегулювання конфлікту все ще потребує складних політичних компромісів.

Раніше повідомлялося, що попри оптимістичні заяви Білого дому про «близькість» мирної угоди, очільники провідних розвідок Європи попереджають: Росія не прагне реального припинення війни. Натомість Москва використовує переговори в Женеві як дипломатичну ширму для досягнення своїх стратегічних цілей – повалення українського керівництва та зняття економічних санкцій. 

Агенство Reuters зазначає, що отримало відповіді на умовах анонімності від керівників п'яти європейських розвідувальних служб. Керівники розвідок зазначають, що Дональд Трамп прагне укласти «потужну» угоду до червня 2026 року, щоб отримати політичні бали перед проміжними виборами до Конгресу. Проте європейські спецслужби називають цей процес «театром переговорів».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів. 

«На мою думку, ця війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої сили, військові або економічні», – наголосив Мерц.

За словами Мерца, «розум і гуманітарні аргументи не переконають Путіна». Він наголосив, що тому метою європейських зусиль є «щоб російська держава не могла продовжувати війну військовими засобами і не могла її фінансувати економічно».

Теги: переговори війна Джорджа Мелоні росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо ми припинимо опір, Україна припинить своє існування
Переговори для продовження війни: чому Україні не варто зупинятися
25 сiчня, 23:45
Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі
22 сiчня, 04:31
У Кремлі розпочалась зустріч Путіна з Кушнером та Віткоффом
Путін прийняв Віткоффа та Кушнера у Кремлі (відео)
22 сiчня, 22:33
Єгор Соболєв розповів, якою він бачить війну в майбутньому
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
28 сiчня, 20:44
Команда українських переговірників вирушила на переговори у Швейцарію
Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори
16 лютого, 01:33
Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США
24 сiчня, 19:47
Зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
3 лютого, 07:41
Москва приховала масштаби військових витрат
Німецька розвідка викрила справжню ціну війни для Росії
4 лютого, 17:39
Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України
Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак
8 лютого, 20:51

Політика

Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні
Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні
The Economist: Путін не може виграти війну, але боїться миру
The Economist: Путін не може виграти війну, але боїться миру
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
Європейська «п'ятірка» працюватиме над недорогою протиповітряною обороною
Європейська «п'ятірка» працюватиме над недорогою протиповітряною обороною
Bloomberg: Експорт дронів з Китаю до Росії здійснюється новим маршрутом
Bloomberg: Експорт дронів з Китаю до Росії здійснюється новим маршрутом
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua