Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні

Не дивлячись на певні успіхи, територіальне питання залишається точкою найбільшого напруження між Україною та Росією

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про суттєві зрушення в дипломатичному процесі щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Sky tg24.

За словами Мелоні, сторони досягли важливого прогресу в розробці документів, що стосуються майбутніх гарантій безпеки. В основу цих домовленостей лягла саме італійська пропозиція, яка базується на моделі 5-ї статті Північноатлантичного пакту. Це передбачає створення механізму колективного захисту, який має забезпечити довгострокову безпеку Києва та стати запобіжником від нових нападів.

Паралельно з безпековими питаннями активно опрацьовується масштабний план відновлення України. Мелоні наголосила, що багато економічних та інфраструктурних аспектів післявоєнної відбудови вже фактично розв’язані на папері. Дипломатичні зусилля зосереджені на створенні стійкої бази для відродження країни, що включає залучення міжнародних інвестицій та координацію зусиль союзників для швидкого відновлення зруйнованих об’єктів.

Незважаючи на успіхи в гуманітарних та безпекових треках, ключове територіальне питання залишається точкою найбільшого напруження. Глава італійського уряду підкреслила, що Росія продовжує висувати необґрунтовані територіальні претензії, які заважають досягненню остаточної згоди. Мелоні вкотре акцентувала, що метою переговорів є не будь-яке припинення вогню, а саме «справедливий мир», який поважатиме суверенітет України та її міжнародно визнані кордони. Таким чином, шлях до фінального врегулювання конфлікту все ще потребує складних політичних компромісів.

Раніше повідомлялося, що попри оптимістичні заяви Білого дому про «близькість» мирної угоди, очільники провідних розвідок Європи попереджають: Росія не прагне реального припинення війни. Натомість Москва використовує переговори в Женеві як дипломатичну ширму для досягнення своїх стратегічних цілей – повалення українського керівництва та зняття економічних санкцій.

Агенство Reuters зазначає, що отримало відповіді на умовах анонімності від керівників п'яти європейських розвідувальних служб. Керівники розвідок зазначають, що Дональд Трамп прагне укласти «потужну» угоду до червня 2026 року, щоб отримати політичні бали перед проміжними виборами до Конгресу. Проте європейські спецслужби називають цей процес «театром переговорів».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів.

«На мою думку, ця війна закінчиться тільки тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої сили, військові або економічні», – наголосив Мерц.

За словами Мерца, «розум і гуманітарні аргументи не переконають Путіна». Він наголосив, що тому метою європейських зусиль є «щоб російська держава не могла продовжувати війну військовими засобами і не могла її фінансувати економічно».