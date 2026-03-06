У Кривому Розі атаковано житлові будинки, заклади освіти: нові деталі удару

Люди з постраждалих квартир були евакуйовані, пожежі загашені

Російська терористична армія уночі атакувала Кривий Ріг. Постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство. Наслідки атаки повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул, пише «Главком».

«Важка ніч, ворог знову здійснив масовану шахедну атаку на наше місто. Були влучання на кількох локаціях, один із шахедів влетів у дев'ятиповерховий житловий будинок. Слава Богу – всі живі, це головне», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, люди з постраждалих квартир були евакуйовані, пожежі загашені. За попередньою інформацією, яка зараз уточнюється, постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство.

Як повідомлялось, у ніч на 6 березня російські окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються. Про постраждалих наразі не повідомлялось.