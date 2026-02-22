Головна Країна Суспільство
Скільки військових бракує Україні для перемоги на полі бою: газета The Times назвала цифру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Скільки військових бракує Україні для перемоги на полі бою: газета The Times назвала цифру
Україні потрібно ще 250 тис. військових, щоб мати шанси переломити хід бойових дій на свою користь
Українські командири наголошують, що брак підготовленої піхоти та операторів безпілотників суттєво обмежує оборонні можливості

Україна відчуває дефіцит особового складу та озброєння на низці ключових напрямків фронту, зокрема поблизу Лимана, Сіверська, Покровська та Слов’янська. Києву необхідно ще близько 250 тис. військових, щоб переломити ситуацію на полі бою на свою користь. Як інформує «Главком», про це пише британська газета The Times.

За даними видання, міські райони Покровська та Мирнограда, а також Гуляйполе у Запорізькій області частково або майже повністю контролюються російськими військами. Подальше просування армії Росії у напрямку Запоріжжя може створити ризик активнішого застосування дронів-камікадзе, подібно до ситуації в Херсоні. Україні потрібно ще 250 тис. військових, щоб мати шанси переломити хід бойових дій на свою користь.

Українські командири наголошують, що брак підготовленої піхоти та операторів безпілотників суттєво обмежує оборонні можливості.

«Нам потрібні додаткові пілоти для дронових підрозділів і більше піхоти для їх прикриття», – зазначив один з офіцерів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde повідомляв, що у 2025 році втрати російської армії вперше перевищили темпи її поповнення. За його словами, торік Росія мобілізувала близько 406 тис. людей, тоді як загальні втрати сягнули приблизно 418 тис.

Раніше видання The Times опублікувало похмурий прогноз, у якому йшлося, що війна в Україні зайшла у глухий кут, де жодна зі сторін не здатна здобути рішучої перемоги. Однак зупинити війну також не вдається, оскільки Кремль готовий воювати доти, доки є така можливість.

Теги: Запоріжжя росія війна озброєння втрати Олександр Сирський

Скільки військових бракує Україні для перемоги на полі бою: газета The Times назвала цифру
Скільки військових бракує Україні для перемоги на полі бою: газета The Times назвала цифру
