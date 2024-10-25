Держшахти та водоканали заборгували «Укренерго» мільярди гривень

Бойко додав, що також тривалий час не платять за електроенергію харківські комунальники, починаючи від тепломереж і закінчуючи метрополітеном

Тривалий час не платять за електроенергію харківські комунальники і метрополітен

Борги державних шахт та водоканалів перед державною «Укренерго» вже складають мільярди гривень. Про це заявив радник прем’єр-міністра та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

«Хто такі боржники «Укренерго»? Давайте пригадаємо, що це постачальник останньої надії, це державні шахти, це водоканали, це Вода Донбасу. І це я зараз називаю тільки ті компанії, де борг там дев’ять нулів, тобто мільярди», – сказав він.

Бойко додав, що також тривалий час не платять за електроенергію харківські комунальники, починаючи від тепломереж і закінчуючи метрополітеном.

Він пояснив, що виробникам електроенергії потрібні гроші для закупівлі палива й обладнання, а також для боротьби з наслідками масованих обстрілів енергосистеми.

Окремо Бойко наголосив на проблемі недостатнього розміру тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії, через що формуються борги перед зеленою генерацією.

«Поточний тариф в обсязі 52,9 копійки спричинив факт дефіциту в оплаті послуги зеленим виробникам. Оціночно по року близько 8 мільярдів гривень. Це означає, що якби ви навіть зібрали 100 відсотків коштів за послуги з передачі енергії, вам не вистачило б 8 мільярдів гривень для того, аби розрахуватися з гарантованим покупцем і відповідно гарантованому покупцю цих коштів аналогічно не вистачить для того, аби розрахуватися з зеленими виробниками», – пояснив радник прем'єра.

Раніше колишній заступник міністра енергетики Олексій Рябчин заявляв, що борги в енергетиці можуть призвести до погіршення ситуації у галузі.