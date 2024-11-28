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Мер Харкова розповів, як місто перетворюється в енергоострів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мер Харкова розповів, як місто перетворюється в енергоострів
Ігор Терехов повідомив, що у Харкові вже розпочався опалювальний сезон
фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Терехов: Йдемо шляхом децентралізації енергопостачання, тепло- та водопостачання

Вже сьогодні у Харкові працюють над новою енергетичною системою − так званим «енергетичним островом» для того, щоб Харків не залежав від інших міст і регіонів України, оскільки місто не має власної генерації. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, місто співпрацює з міжнародними партнерами − Світовим банком, урядом Німеччини, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком, з такими агенціями, як USAID, для того, щоб місто мало незалежну генерацію. 

«Йдемо шляхом децентралізації енергопостачання, тепло- та водопостачання, і вже є певні кроки, домовленості про певне обладнання. На жаль, це обладнання не виготовляється в Україні, а за кордоном його виробляють не так багато, графік поставок розписано на роки, і це об’єктивні причини того, що справа не рухається так швидко, як хотілося б», – заявив Терехов.

Планується виробництво енергії, використовуючи газогенератори і когенераційне обладнання. Мер міста пояснив, що обладнання може бути встановлено по-різному, але встановлювати під землею – набагато дорожче і не завжди це доцільно. Однак під землею буде проведено там мережу.

Також Ігор Терехов повідомив, що у Харкові вже розпочався опалювальний сезон.

«Щодо захисту енергооб’єктів, то трансформаторні підстанції належать «Укренерго», яке разом з Державною агенцією з відновлення та розвитку інфраструктури вибудовувало укриття і захист цих підстанцій, отож будемо бачити − зараз нічого не можу коментувати. Так само щодо газорозподільчих систем − це мережа, яка належить НАК «Нафтогаз України», який теж дуже багато робив для захисту цих систем. Теж будемо бачити», – підсумував очільник міста.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Також для того, щоб уникнути вимушених енергетичних обмежень бізнесу потрібно активніше імпортувати електроенергію для власних потреб. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго». Зазначається, що споживання електроенергії тримається на високому рівні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжуватиме комбіновані удари по енергетиці, тому українцям варто готуватися до блекаутів.

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Теги: Харків Укренерго місто водопостачання президент Володимир Зеленський укриття опалювальний сезон Єврокомісія Нафтогаз України росія Ігор Терехов

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