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У Козачій Лопані на Харківщині знайдена братська могила 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Козачій Лопані на Харківщині знайдена братська могила 
У будівлі відділу поліції в Козачій Лопані окупанти влаштували катівню
фото: facebook.com/iklymenko.fb

Найближчим часом в селище прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій 

У звільненому від окупантів селищі Козача Лопань на Харківщині знайдено братську могилу. Про це у Facebook повідомив начальник Національної поліції України Ігор Клименко.

«Місцеві показали братську могилу, в якій загарбники захоронювали загиблих. Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій. Крім того, люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів», – заявив він.

Клименко додав, що у будівлі відділу поліції в Козачій Лопані окупанти влаштували катівню.

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Село Козача Лопань Харківської області опинилося під окупацією росіян у перші дні вторгнення. У населеному пункті знаходиться пункт контролю митниці з Росією та проходить залізнична колія Харків–Москва. 

11 вересня ЗСУ звільнили село у ході контрнаступу на північному сході країни. Правоохоронці виявили дві катівні, які окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та магазину. За інформацією Офісу генерального прокурора, російські військові насильно утримували там людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

Нагадаємо, у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

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Теги: окупанти військові Харківщина

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У Козачій Лопані на Харківщині знайдена братська могила 
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