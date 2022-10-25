На Херсонщині ЗСУ збили ворожий Shahed стрілецькою зброєю (відео)

Тепер на ворожий апарат чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї

Українські захисники з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу збили ворожий Shahed-131. У безпілотник воїни поцілили зі стрілецької зброї. Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.

«Днями під час однієї з ворожих атак по півдню зграєю дронів-камікадзе, бойовий підрозділ наших лицарів на Херсонщині стрілецькою зброєю приземлив один із Shahed», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер на ворожий апарат чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї.

«Окупантам варто запам'ятати – скільки б вони не запустили дронів, наше небо, як і наша земля, будуть чистими! Бо ми – на сторожі! І на шляху до перемоги», – додали у бригаді.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.