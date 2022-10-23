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Іранські інструктори з дронів-камікадзе прибули до Білорусі – Центр нацспротиву

Надія Клочко
glavcom.ua
Іранські інструктори з дронів-камікадзе прибули до Білорусі – Центр нацспротиву
Групу іранських інструкторів помітили у селі Микулічі Гомельської області Білорусі
фото: AFP

За даними Центру національного спротиву, іранські інструктори у білорусі перебувають під посиленою охороною

У Білорусь прибули іранські інструктори, які навчають російських військових та контролюють запуски дронів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

За останніми даними, на території білорусі росіяни повністю контролюють дві авіабази – у Барановичах та Ліді. А в селі Микулічі Гомельської області помітили групу іранських інструкторів. Їх посилено охороняють росгвардійці та офіцери ФСБ.

«За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски БПЛА Shahed-136 по об’єктах інфраструктури Київщини та північних та західних областях України», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву уже писав, що росіяни завезли іранських інструкторів на тимчасово окуповані території півдня України для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.

Також видання The Jerusalem Post повідомляло, що в Україні, імовірно, загинули 10 іранських інструкторів, які консультували росіян щодо дронів-камікадзе Shahed-136.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.

До слова, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. 

Читайте також: Як росіяни надурили американські санкції. Скандальне розслідування Reuters
Теги: Білорусь Іран війна безпілотник

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