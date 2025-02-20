Очікується невеликий сніг: погода на 20 лютого

На дорогах країни місцями ожеледиця

У четвер, 20 лютого, в Україні синоптики прогнозують невеликий сніг у деяких містах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні в Україну переміститься атмосферний фронт з півночі, тому очікується невеликий сніг, проте за фронтом атмосферний тиск швидко зростатиме, що зумовить вдень у більшості північних і західних областей погоду без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, в Карпатах та східних областях 12-17° морозу; вдень 3-8° морозу, на заході та півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.

Синоптки повідомляють, що ночі будуть холодними, особливо на сході. У холодній повітряній масі температура дуже залежатиме від прояснень.

Укргідрометцентр попереджає, що 20-21 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.