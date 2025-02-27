У Києві покращилася якість повітря: дані моніторингу

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 8:00 27 лютого стан повітря у Києві покращився, фіксується низький рівень забрудненості. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Зауважимо, що учора вранці у столиці був високий рівень забрудненості атмосферного повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною погіршення стану повітря могло бути накопичення завислих речовин (пилу), оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 25.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30.2 мкг/м3;

діоксид азоту – 37.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 276.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 44.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 6.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 26.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 7.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 384.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 51.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 7.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 25.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30 мкг/м3;

діоксид азоту – 42.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 12.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 417 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 35.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.4 мкг/м3;

діоксид сірки – 22.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 406.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 46.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.088 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 63 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 73.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 52.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 62.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 86.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 20.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1811.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – дані станом на 08:00 відсутні;

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 283.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 42 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 36.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 26.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.2 мкг/м3;

оксид вуглецю – 392.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 36.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 4.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 56 (середній рівень забрудненості). Водночас спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 61.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 52.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 56 мкг/м3;

озон – 18.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 786.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 60.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 22.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 27 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не очікується. У деяких областях потеплішає. Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода – вночі 11-16°, вдень 0-5° морозу. У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим – вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

На решті території буде прохолодна ніч (7-12° морозу), але й приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень.