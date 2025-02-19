У деяких областях очікується невеликий сніг: погода на 19 лютого

На дорогах країни місцями ожеледиця

У середу, 19 лютого, в Україні синоптики прогнозують невеликий сніг у деяких містах. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні над територією України продовжить панувати холодне повітря, тож температура майже не зміниться. Переважатиме погода без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг.

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, в Карпатах та більшості районів Лівобережжя місцями 16-21° морозу; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, місцями до 18° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.

Укргідрометцентр попереджає, що 19-21 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.