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Туман та мороз: прогноз погоди на 13 лютого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Туман та мороз: прогноз погоди на 13 лютого
Вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями очікується туман
фото: glavcom.ua

На Київщині очікується мінлива хмарність

Сьогодні, 13 лютого, в Україні пануватиме погода без опадів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Погоду в Україні все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску, проте спостерігатиметься його інтенсивне падіння, що слід врахувати метеозалежним особам», – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями очікується туман.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.

Прогноз погоди на 13 лютого
Прогноз погоди на 13 лютого
Укргідрометцентр

На Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода синоптик

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