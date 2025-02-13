Туман та мороз: прогноз погоди на 13 лютого
На Київщині очікується мінлива хмарність
Сьогодні, 13 лютого, в Україні пануватиме погода без опадів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
«Погоду в Україні все ще визначатиме поле високого атмосферного тиску, проте спостерігатиметься його інтенсивне падіння, що слід врахувати метеозалежним особам», – йдеться в повідомленні.
За прогнозами синоптиків, вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями очікується туман.
Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.
На Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.
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