Хоче підірвати довіру українців до командування. Кремль розпочав психологічну операцію

Збереження життя українських бійців – пріоритет військового командування

Росія вкотре намагається підірвати довіру українців до військового командування. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Сьогодні російські інформаційно-психологічні операції знову сконцентрувались на темі Бахмута і запускають всі один наратив – нібито українське військове командування не шкодує життя військових. Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета таких російських вкидів – підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства.

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«Насправді ж, цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні коли різниця сягає 10-ти разів. Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і хто сконцентрував у Бахмуті найбільші свої зусилля аби будь-якою ціною взяти місто під контроль. Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль – це війна, і без втрат оборона неможлива», – додала заступниця міністра.

Маляр наголосила, що збереження життя українських бійців – пріоритет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій.

До слова, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.