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Роман Шрайк Журналіст

Олексій Арестович і Остап Бендер. Є одна відмінність

glavcom.ua
В Арестовича немає доступу до секретної інформації

Все, що говорить Арестович, це дані з відкритих джерел або його особисті вигадки

Мовою оригіналу

Давайте напишу про Арестовича, если кому-то до сих пор не доходит.

Арестович формально является внештатным советником Офиса президента. Это значит, что он не состоит в штате ОП, не является представителем власти и не получает официальную зарплату за свою «работу».

И он никому ничего не советует, потому что его советы на*ер никому не нужны. У него другая роль – роль «блогера» неформального отдела информационного сопровождения деятельности ОП. Причем ему позволяются вольные информационные художества, которыми он с удовольствием и занимается, получая кайф от внимания к своей персоне.

При этом у него нет доступа к секретной информации. Все, что он говорит, это данные из открытых источников или его личные выдумки. Второго куда больше.

То, что некоторые СМИ, в том числе западные, считают его официальным лицом и используют в качестве источника информации – это е*аное дно.

Но если кому-то из зрителей нравится быть в роли мадам Грицацуевой, с открытым ртом внимающей фантазиям артиста разговорного жанра, это его/ее право.

Хочу только сказать, что у Алексея Арестовича и Остапа Бендера есть одно отличие – у турецкоподданного были принципы.

Джерело
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Теги: війна Офіс президента Олексій Арестович

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