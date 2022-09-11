У Козачій Лопані встановлено прапор України (фото)

У селищі на Харківщині, де були окупанти, люди самі повісили прапор України

Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. У селищі люди встановили прапор України, пишуть у Facebook Дергачівської міської ради.

Перед цим Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко повідомляв про те, що російські військові розпочали евакуацію з селища.

«За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу», – відзначає Задоренко.

Нагадаємо, завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в селище Чкаловське Харківської області.

Також, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.