У Козачій Лопані встановлено прапор України (фото)
У селищі на Харківщині, де були окупанти, люди самі повісили прапор України
Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. У селищі люди встановили прапор України, пишуть у Facebook Дергачівської міської ради.
Перед цим Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко повідомляв про те, що російські військові розпочали евакуацію з селища.
«За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу», – відзначає Задоренко.
Нагадаємо, завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в селище Чкаловське Харківської області.
Також, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.
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