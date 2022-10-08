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ЗСУ на півдні знищили 110 окупантів та майже 30 одиниць техніки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили 110 окупантів та майже 30 одиниць техніки
Українські військові за добу знищили понад сотню солдат
фото з відкритих джерел

Авіція ЗСУ завдала 15 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 вогневих завдань по засобах ППО окупантів

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ протягом 7 жовтня знищили велику кількість живої сили та техніки окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Відчуваючи витискання Силами оборони із займаних позицій, росіяни створюють нові, визнаючи провал оборони на кількох ділянках. Новий рубіж оборони облаштовується у вигляді траншей та радіолокаціонного захисту в районі Берислав-Нова Каховка», – розповіли наші воїни.

В ОК «Південь» також зазначили, що двічі противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки, але зазнав втрат і відійшов.

Авіція ЗСУ завдала 15 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 вогневих завдань по засобах ППО окупантів, трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також опорному пункту в Бериславському районі.

Підтверджені втрати РФ зафіксовано на рівні:

  • 110 солдатів;
  • 6 танків;
  • 8 крупнокаліберних гаубиць «Мста-Б» і «Мста-С»;
  • реактивна система залпового вогню «Град»;
  • 2 пускові установки ЗРК С-300;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • мінометний комплекс «Сані»;
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С».

Окрім цього, 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння були суттєво пошкоджені.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Тривають обстріли українських позицій вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Як повідомлялося, в Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, загинули окупанти-буряти.

Теги: росіяни озброєння втрати військові

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