Венс вкотре пригрозив виходом США із перемовин, якщо РФ не почне взаємодіяти

Венс вважає, що Путін не знає, як вийти з війни

Венс: «Я знаю, що президент (Трамп - ред.) готовий до цього, але якщо РФ не готова, то ми зрештою просто скажемо, що це не наша війна»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США готові відійти від питання російсько-української війни, якщо Росія продовжить ігнорувати співпрацю. Як передає «Главком», про це Венс сказав журналістам менш ніж за годину до дзвінка президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна, цитує Reuters.

«Ми розуміємо, що тут виник певний глухий кут. І я думаю, що президент (Трамп - ред.) скаже президентові Путіну: «Ви серйозно? Ви справді на це налаштовані?» – сказав він.

Венс вважає, що Путін не знає, як вийти з війни.

«Для танго потрібні двоє. Я знаю, що президент (Трамп - ред.) готовий до цього, але якщо Росія не готова цього зробити, то ми зрештою просто скажемо, що це не наша війна. Ми спробуємо покласти цьому край, але якщо не зможемо, то врешті-решт скажемо: «Знаєте, що? Варто було спробувати, але ми більше цього не будемо робити», – сказав Венс.

Як відомо, вчора, 18 травня, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися у Ватикані на інавгурації Папи Лева XIV. Ця зустріч була першою після скандалу в Білому домі.

Політики потисли одне одному руки. Венс навіть посміхнувся. На церемонії також були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Мерці, королі Іспанії та Бельгії. Від США був також Рубіо. Подія зібрала близько 250 тисяч паломників на площі Святого Петра.

Раніше ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає «занадто багато». За його словами, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог «занадто багато».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

Так президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.