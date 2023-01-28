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Саакашвілі відмовився від лікування, медики звернулися до його матері

Надія Карбунар
glavcom.ua
Саакашвілі відмовився від лікування, медики звернулися до його матері
Саакашвілі у клініці «Вівамед»
фото з відкритих джерел

Колишній президент Грузії останніми днями скоротив прийом їжі

Лікарі запропонували колишньому президенту Грузії, громадянину України Михайлу Саакашвлі спеціальну терапію для збереження життєвих функцій. Він категорично відмовився від послуг грузинських медиків. Про це повідомив журналістам директор клініки «Вівамед» Зураб Чхаїдзе, пишуть російські ЗМІ.

«Стан його здоров'я погіршується. Хочу закликати родичів Саакашвілі, його матір Гіулі Аласанія переконати почати виконувати рекомендації лікарів. Інакше відмова від медичних послуг може призвести до фатального результату», – сказав Чхаїдзе.

Він повідомив, що Саакашвілі останніми днями скоротив прийом їжі.

«Сьогодні вранці Саакашвілі важив 69 кілограмів, якщо так триватиме, завтра важитиме 68, а післязавтра 65 кілограмів», – сказав Чхаїдзе.

Голова Мін'юсту Грузії Раті Брегадзе раніше заявив журналістам, що Саакашвілі навмисно завдає шкоди своєму здоров'ю, щоб «будь-яким способом вийти на свободу». 

Нагадаємо, напередодні медики підтвердили у колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі захворювання COVID-19.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим.

Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Зголом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

У 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

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Теги: прокуратура політика адвокат президент хвороби громадянство Єлизавета Ясько Михайло Саакашвілі

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