Вибух у Бердянську: підірвано авто з колаборанткою

Зрадниця перебувала в момент вибуху в автомобілі

У тимчасово окупованому Бердянську підірвано автомобіль місцевої колаборантки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Гарячий привіт у вигляді автівки, що вибухнула, отримала місцева любителька «руського міра» Валентина Мамай. Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя. Це правильно, бо фейерверки для колаборантів тільки починаються. Тож зрадникам на Запоріжжі варто приготуватися!», – написав Федоров.

За даними гауляйтера з окупованої частини Запорізької області Володимира Рогова, близько 16:00 на вулиці Руденка, біля школи №5, було підірвано автомобіль ВАЗ, який належить місцевій підприємиці Валентині Мамай, що, за попередньою інформацією, перебувала в момент вибуху в автомобілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста –голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Нагадаємо, 23 грудня, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Згодом пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмован