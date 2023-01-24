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Вибух у Бердянську: підірвано авто з колаборанткою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Бердянську: підірвано авто з колаборанткою
Мамай радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська
фото: Іван Федоров

Зрадниця перебувала в момент вибуху в автомобілі 

У тимчасово окупованому Бердянську підірвано автомобіль місцевої колаборантки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Гарячий привіт у вигляді автівки, що вибухнула, отримала місцева любителька «руського міра» Валентина Мамай. Вона радо зустрічала окупантів, організовувала псевдореферендум і здавала патріотів Бердянська. Тепер в лікарні – трясеться від страху за своє життя. Це правильно, бо фейерверки для колаборантів тільки починаються. Тож зрадникам на Запоріжжі варто приготуватися!», – написав Федоров.

За даними гауляйтера з окупованої частини Запорізької області Володимира Рогова, близько 16:00 на вулиці Руденка, біля школи №5, було підірвано автомобіль ВАЗ, який належить місцевій підприємиці Валентині Мамай, що, за попередньою інформацією, перебувала в момент вибуху в автомобілі.

Раніше окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста  –голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Нагадаємо, 23 грудня, у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмован

Теги: війна Бердянськ псевдореферендум Іван Федоров влада автомобіль вибух

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