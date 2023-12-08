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Коли Україна зможе почати новий контрнаступ: The Wall Street Journal назвала дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли Україна зможе почати новий контрнаступ: The Wall Street Journal назвала дати
Зараз ЗСУ знову повертаються тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року
фото: Генштаб

Збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети

Наступний український контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року. Про це пише видання The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що Україна опинилася «у вкрай складній геополітичній ситуації». Зокрема, для української сторони склалося кілька негативних чинників – невдача літнього контрнаступу, ймовірне зупинення американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США, нездатність ЄС забезпечити спільними зусиллями достатню військову підтримку України та помітний перехід російської економіки на військові рейки.

«Збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети – захоплення країни», – йдеться в матеріалі.

Журналісти також звертають увагу на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він анонсував будівництво оборонних укріплень уздовж фронту. На думку авторів публікації, це є свідченням переходу війни в нову фазу. Якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ вдалися до тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року.

Якщо Україна та її союзники зможуть подолати поточні труднощі та продовжити забезпечувати війська, західні стратеги вважають найкращим сценарієм, що наступний рік стане роком відновлення української армії. Інша надія полягає в тому, що Росія втратить багато сил у спробах зламати українську оборону. Зрештою це має означати, що навесні 2025 року Україна знову матиме потенціал для наступу – якщо переживе 2024 рік, йдеться в матеріалі. 

Триває 653-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Читайте також: Буде нова війна, якщо Конгрес змусить Україну капітулювати – The Wall Street Journal
Теги: контрнаступ війна ЗСУ

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