ЗМІ розкрили, хто влаштував нічну «бавовну» на заводах у Росії

До вибухів може бути причетна українська розвідка

Українська військова розвідка може бути причетна до вибухів на заводах Росії, що сталися у ніч на 11 листопада. Йдеться про вибухи на Котовському пороховому заводі в Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування у місті Коломна Московської області. Про це РБК-Україна повідомили джерела в секторі безпеки та оборони України.

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За даними джерел, за операціями стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони України.

Офіційно ГУР не коментувало нічній вибухи в країні-агресорці.

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Як повідомлялося, ввечері 10 листопада у російській Коломні Московської області прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери».

Російські пабліки пишуть, що там начебто збили безпілотник. Також повідомляється, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Також у ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії.

Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

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Площа пожежі становила близько 300 кв. м, рятувальникав вдалося її погасити за півтори години.

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.