Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
Ветеран АТО наголошує, через телемарафон українці вважають, що Сили оборони можуть впоратися з Росією самостійно без додаткової мобілізації
фото з відкритих джерел

Брест наголошує, владі варто «перестати берегти емоції людей»

У мережі активно набирає обертів обговорення інтерв'ю ведучої «5 каналу» Анни Мірошниченко з ветераном АТО, а нині виробником військової техніки Мартіном Брестом. З моменту публікації відео набрало понад 300 тис. переглядів на Youtube. «Главком» склав добірку основних тез Бреста.

Санкції не працюють

За словами Бреста, санкції проти Росії є дієвими лише якщо вони адресні, натомість загальні санкції не працюють.

В Україні немає запиту на перемогу

Брест вважає, що українці не розуміють, що таке перемога, тому й поточний етап війни визначити наразі не можливо.

Людям потрібно казати правду

Брест наголошує, владі варто «перестати берегти емоції людей» та сказати правду, аби вони самостійно приймали рішення і відповідали за нього. Брест вважає, якщо людині не казати правду, то вона неправильно оцінює світ довкола і приймає неправильне рішення.

Армія втомилася від війни та «постарішала»

За словами Бреста, більша частина армії складається з чоловіків старшого віку та значно втомилася від війни. Проте військові не лише воюють, а й мотивують цивільних та заспокоюють, що все добре. 

Єдиний телемарафон вбив мобілізацію

Ветеран АТО наголошує, через телемарафон українці вважають, що Сили оборони можуть впоратися з окупантами самостійно без додаткової мобілізації.

За словами Бреста, треба проводити дуже масовану мобілізацію і треба переводити економіку країни на воєнні рейки, але це означає вбити рейтинг нинішньої влади. Якщо не проводити подібних захотів, то, можливо, й ніде буде переобиратися.

За словами чоловіка, нове АТО встановити не вийде, адже Україні «не вистачить грошей протриматися».

Крім того, Брест вважає, що Київ мобілізують менше, натомість увага ТЦК сконцентрована на західних областях України.

Стаття Залужного направлена на цивільних

Залужний просить у статті про допомогу, адже вважає, що техніка і мобілізація «не допоможе виграти війну». Залужний наголошує, що потрібно у війні знайти технологічне рішення. За словами Бреста, якщо мобілізувати 4 млн чоловіків і вийти на кордони 1991 року, то Україну «можна закривати», адже вона залишиться в тіні, а РФ нарощуватиме сили.

Заморозка війни – короткострокове спасіння

За словами Бреста, заморозка війни в короткостроковій перспективі – спасіння, а в довгостроковій – це загибель, проте ніхто не знає, які саме наслідки цей процес матиме.

В Україні немає системи обміну військовослужбовці та прозорої системи служби

Брест каже, основна проблема мобілізації в тому, що мобілізовані «не знатимуть, що їх очікує на фронті», зокрема, ніхто їм не скаже скільки часу вони нестимуть службу.

Олег Олександрович Болдирєв, також відомий як Мартін Брест, народився 1980 року в Горлівці. Першу вищу освіту отримав у Київському політехнічному Інституті за спеціальністю «Електричні системи та мережі». З 15 років працював, спочатку як учень слюсаря, після отримання технічної освіти інженером оперативно-режимної служби ДП «Укренерговугілля». Пізніше шість років працював у провайдері ПрАТ «Датагруп», де дійшов до старшого інженера служби експлуатації.

Паралельно отримав другу вищу освіту в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства».

Коли почалася війна, тривалий час займався волонтерством. Був мобілізований у шостій хвилі в 2015 році та брав участь у російсько-українській війні до 2016 року включно. Служив у ЗСУ, 72 ОМБр.

Під час служби в зоні АТО постійно публікував дописи на Facebook (наприклад, серія «АТО в Средиземье»), ставши з часом популярним блогером. Друга рота 41 омпб з його подачі отримала назву ельфійської.

У травні 2016 підрозділ Мартина Бреста підбив БМП бойовиків, але цю заслугу командування приписало іншому підрозділу. Після того, як бійці висловили обурення в соцмережах, ротному «ельфів» Василю Коряку подзвонив 5-ий президент Петро Порошенко і привітав його.

Демобілізувавшись, Олег Болдирєв працював ведучим в «Армія FM» на Центральній Телерадіостудії Міністерства Оборони України та почав роботу над першою книгою.

З 2017 по 2019 роки Мартин працював в Департаменті патрульної поліції на посаді старшого інспектора з особливих доручень та отримав звання лейтенанта поліції.

З 2019 по 2021 роки був начальником відділу інформаційної підтримки Міністерства охорони здоров'я України. З 2021 – менеджер проєктів Державного концерну «Укроборонпром».

Нагадаємо, Міністерство оборони України продовжує проект з рекрутингу до Збройних сил України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні завершиться «не так швидко, як нам хотілося б».

До слова, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: військові війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми маємо переусвідомити себе як містичне осереддя Східної Європи, а не вічну колонію-жертву підступних росіян...
Світ має перейти до києвоцентричної концепції Східної Європи
27 жовтня, 20:02
У результаті ракетного удару по дачному кооперативу пошкоджено три будинки
У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
21 жовтня, 07:47
Пропозиції ЄС передбачатимуть ініціативу створити в Європейському фонді миру призначений для України розділ
До України приїде місія ЄС. Боррель назвав мету візиту
13 листопада, 22:01
Наслідки влучання в районі «Мотеля» у Донецьку
У Донецьку прогриміли вибухи, у центрі міста є влучання (відео)
21 жовтня, 15:44
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Земан називав Путіна другом
Експрезидент Чехії назвав Путіна своєю головною помилкою
6 листопада, 07:52
Українські воїни приземлили ворожі безпілотники
Окупанти атакували Сумщину «Шахедами»
4 листопада, 08:26
У центрі Одеси пошкоджено будинки
Стало відомо, чим окупанти атакували Одещину
6 листопада, 06:46
Наслідки удару по вантажному судні під прапором Ліберії
Удар по судну під прапором Ліберії на Одещині: аналіз розвідки Британії
10 листопада, 11:56
Рятувальники ліквідували загоряння обладнання підстанції
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
11 листопада, 13:00

Суспільство

Скільки ветеранів вважають, що суспільство ставиться до них погано – опитування
Скільки ветеранів вважають, що суспільство ставиться до них погано – опитування
Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
Британія повідомила, скільки українських дітей перебуває у «таборах перевиховання» РФ
Британія повідомила, скільки українських дітей перебуває у «таборах перевиховання» РФ
В Україні кількість безробітних знизилася до історичного мінімуму
В Україні кількість безробітних знизилася до історичного мінімуму
В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка
В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка
У Черкасах на території монастиря УПЦ МП виникли сутички (фото, відео)
У Черкасах на території монастиря УПЦ МП виникли сутички (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
23K
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
7997
Безугла розкритикувала Залужного і обурила військових та мережу
6590
Вибух гранати у Києві: загинуло двоє осіб
5621
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
5462
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua