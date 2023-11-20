Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу

Ветеран АТО наголошує, через телемарафон українці вважають, що Сили оборони можуть впоратися з Росією самостійно без додаткової мобілізації

Брест наголошує, владі варто «перестати берегти емоції людей»

У мережі активно набирає обертів обговорення інтерв'ю ведучої «5 каналу» Анни Мірошниченко з ветераном АТО, а нині виробником військової техніки Мартіном Брестом. З моменту публікації відео набрало понад 300 тис. переглядів на Youtube. «Главком» склав добірку основних тез Бреста.

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Санкції не працюють

За словами Бреста, санкції проти Росії є дієвими лише якщо вони адресні, натомість загальні санкції не працюють.

В Україні немає запиту на перемогу

Брест вважає, що українці не розуміють, що таке перемога, тому й поточний етап війни визначити наразі не можливо.

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Людям потрібно казати правду

Брест наголошує, владі варто «перестати берегти емоції людей» та сказати правду, аби вони самостійно приймали рішення і відповідали за нього. Брест вважає, якщо людині не казати правду, то вона неправильно оцінює світ довкола і приймає неправильне рішення.

Армія втомилася від війни та «постарішала»

За словами Бреста, більша частина армії складається з чоловіків старшого віку та значно втомилася від війни. Проте військові не лише воюють, а й мотивують цивільних та заспокоюють, що все добре.

Єдиний телемарафон вбив мобілізацію

Ветеран АТО наголошує, через телемарафон українці вважають, що Сили оборони можуть впоратися з окупантами самостійно без додаткової мобілізації.

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За словами Бреста, треба проводити дуже масовану мобілізацію і треба переводити економіку країни на воєнні рейки, але це означає вбити рейтинг нинішньої влади. Якщо не проводити подібних захотів, то, можливо, й ніде буде переобиратися.

За словами чоловіка, нове АТО встановити не вийде, адже Україні «не вистачить грошей протриматися».

Крім того, Брест вважає, що Київ мобілізують менше, натомість увага ТЦК сконцентрована на західних областях України.

Стаття Залужного направлена на цивільних

Залужний просить у статті про допомогу, адже вважає, що техніка і мобілізація «не допоможе виграти війну». Залужний наголошує, що потрібно у війні знайти технологічне рішення. За словами Бреста, якщо мобілізувати 4 млн чоловіків і вийти на кордони 1991 року, то Україну «можна закривати», адже вона залишиться в тіні, а РФ нарощуватиме сили.

Заморозка війни – короткострокове спасіння

За словами Бреста, заморозка війни в короткостроковій перспективі – спасіння, а в довгостроковій – це загибель, проте ніхто не знає, які саме наслідки цей процес матиме.

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В Україні немає системи обміну військовослужбовці та прозорої системи служби

Брест каже, основна проблема мобілізації в тому, що мобілізовані «не знатимуть, що їх очікує на фронті», зокрема, ніхто їм не скаже скільки часу вони нестимуть службу.

Олег Олександрович Болдирєв, також відомий як Мартін Брест, народився 1980 року в Горлівці. Першу вищу освіту отримав у Київському політехнічному Інституті за спеціальністю «Електричні системи та мережі». З 15 років працював, спочатку як учень слюсаря, після отримання технічної освіти інженером оперативно-режимної служби ДП «Укренерговугілля». Пізніше шість років працював у провайдері ПрАТ «Датагруп», де дійшов до старшого інженера служби експлуатації.

Паралельно отримав другу вищу освіту в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства».

Коли почалася війна, тривалий час займався волонтерством. Був мобілізований у шостій хвилі в 2015 році та брав участь у російсько-українській війні до 2016 року включно. Служив у ЗСУ, 72 ОМБр.

Під час служби в зоні АТО постійно публікував дописи на Facebook (наприклад, серія «АТО в Средиземье»), ставши з часом популярним блогером. Друга рота 41 омпб з його подачі отримала назву ельфійської.

У травні 2016 підрозділ Мартина Бреста підбив БМП бойовиків, але цю заслугу командування приписало іншому підрозділу. Після того, як бійці висловили обурення в соцмережах, ротному «ельфів» Василю Коряку подзвонив 5-ий президент Петро Порошенко і привітав його.

Демобілізувавшись, Олег Болдирєв працював ведучим в «Армія FM» на Центральній Телерадіостудії Міністерства Оборони України та почав роботу над першою книгою.

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З 2017 по 2019 роки Мартин працював в Департаменті патрульної поліції на посаді старшого інспектора з особливих доручень та отримав звання лейтенанта поліції.

З 2019 по 2021 роки був начальником відділу інформаційної підтримки Міністерства охорони здоров'я України. З 2021 – менеджер проєктів Державного концерну «Укроборонпром».

Нагадаємо, Міністерство оборони України продовжує проект з рекрутингу до Збройних сил України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні завершиться «не так швидко, як нам хотілося б».

До слова, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.