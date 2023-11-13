Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
Вперше ЗСУ взяли такий трофей у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Є третій підтверджений випадок втрати росіянами системи РЕБ «Свет-КУ»

Українські захисники на півдні України знищили рідкісну мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 «Свет-КУ». Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Це вже третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ «Свет-КУ».

Вперше наші воїни  взяли такий трофей ще у березні 2022 року. У серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 «Свет-КУ».

«І ось на початку цього місяця – вже третю російську «Свет-КУ» демілітаризовано з вогником», – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Як відомо, ЗСУ продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Також ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонської області. 

 

Теги: окупанти війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна бере ППО в оренду
Україна бере ППО в оренду
15 жовтня, 11:01
Шахраї з СІЗО «продавали» автомобілі для української армії
Шахраї з СІЗО «продавали» автомобілі для української армії
26 жовтня, 19:50
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
18 жовтня, 19:48
Українські воїни дають відсіч ворогу
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
4 листопада, 06:56
Росія відступає в східну частину акваторії Чорного моря. Зеленський розповів, що буде далі (відео)
Росія відступає в східну частину акваторії Чорного моря. Зеленський розповів, що буде далі (відео)
2 листопада, 21:00
Військам РФ буде важко перекинути підкріплення до Херсонщини. ISW назвав причину
Військам РФ буде важко перекинути підкріплення до Херсонщини. ISW назвав причину
10 листопада, 05:48
Сили ППО знищили усі ворожі дрони
Нічна масована атака «Шахедами»: вибухи лунали в шістьох областях
25 жовтня, 08:08
Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ
Шойгу вигадав «потужний» комплекс, який нібито за тиждень збив 24 літаки ЗСУ
25 жовтня, 14:00
Під час операції окупанти відкрили вогонь по українських військових
Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини (відео)
1 листопада, 17:24

Події в Україні

ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
Пісторіус висловився щодо подвоєння військової допомоги Україні
Пісторіус висловився щодо подвоєння військової допомоги Україні
У боях за Україну загинув доброволець з Грузії
У боях за Україну загинув доброволець з Грузії
ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонщини – ISW
ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонщини – ISW
Ворог штурмує на шести напрямках: дані Генштабу
Ворог штурмує на шести напрямках: дані Генштабу
Ворог атакував Харків (оновлено)
Ворог атакував Харків (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
21K
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
14K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
12K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
12K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
8578
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»

Новини

Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
11 листопада, 07:38

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту