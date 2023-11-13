ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)

Вперше ЗСУ взяли такий трофей у березні 2022 року

Є третій підтверджений випадок втрати росіянами системи РЕБ «Свет-КУ»

Українські захисники на півдні України знищили рідкісну мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 «Свет-КУ». Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Це вже третій підтверджений випадок втрати росіянами доволі рідкісної системи РЕБ «Свет-КУ».

Вперше наші воїни взяли такий трофей ще у березні 2022 року. У серпні Сили оборони знищили вже другу мобільну російську систему радіоелектронної боротьби РБ-636 «Свет-КУ».

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«І ось на початку цього місяця – вже третю російську «Свет-КУ» демілітаризовано з вогником», – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Як відомо, ЗСУ продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Також ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонської області.