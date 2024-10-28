У якому віці США відправляли своїх громадян на війну

Морські котики армії США на бойовій позиції під час перебування контингенту з місією в провінції Капіса, Афганістан

Під час Першої світової війни, у якій США брали участь у квітні 1917 – листопаді 1918 року, призивали чоловіків віком від 21 до 30 років

Президент Володимир Зеленський розповів про бажання союзників аби Україна знизила мобілізаційний вік з 25 до 18 років. За його словами, наразі потреби у таких змінах немає, і президент вважає, що вони «небезпечні». Хто саме із союзників просить знизити мобілізаційний вік, він не розкрив, але була інформація, що цього вимагають США. «Слово і діло» перевірило, в якому віці Штати відправляли своїх громадян на війну.

Під час Першої світової війни, у якій США брали участь у квітні 1917 – листопаді 1918 року, призивали чоловіків віком від 21 до 30 років. Всього на війну було призвано більше 2,8 мільйонів чоловіків.

Під час Другої світової війни після атаки Японії на Перл-Гарбор Конгрес США вніс поправки до закону, згідно з якими усі працездатні чоловіки віком від 18 до 64 років мали зареєструватися для проходження військової служби.

Однак на практиці призивали лише чоловіки віком від 18 до 45 років. У ході війни в армію, флот та морську піхоту мобілізували понад 10 мільйонів американців.

Під час Корейської війни (червень 1950 – липень 1953) США призивали чоловіків віком від 18 з половиною до 35 років, термін служби становив у середньому два роки. Усього було призвано понад 1,5 мільйона американців.

Вік призову громадян США на війну інфографіка «Слово і діло»

Для участі у В'єтнамській війні США призвали понад 1,8 мільйона чоловіків віком від 18 до 26 років.

Під час воєн в Іраку та Афганістані США не проводили мобілізації. На сьогоднішній день у країні немає військового обов'язку, збройні сили формуються виключно на добровільній контрактній професійній основі. При цьому усі чоловіки віком 18-25 років повинні вставати на військовий облік, вони можуть бути мобілізовані у разі повномасштабної війни.

Нагадаємо, президента Володимира Зеленського закликають зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років. Відповідну петицію опубліковано на сайті Офісу президента. Вона вже набрала 25 тисяч голосів та очікує на розгляд. Автор петиції Андрій Азаров закликає зменшити вік мобілізації «з метою поліпшення економічного стану в країні».

Станом на цей час загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.