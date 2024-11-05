Росіяни наступають у п'яти районах, ЗСУ мали успіх на Харківщині – карти ISW

Просування окупантів фіксується на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках

Сили оборони України досягли успіхів у Харківській області та під Торецьком. У той же час спостерігається просування російських окупантів у напрямках Куп'янська, Покровська, Курахового, Вугледара та в районі Кремінної. Про це повідомляють у звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція в РФ

У Курській області, де 3 та 4 листопада тривали бої на ключовому «українському плацдармі», лінія фронту залишилася без змін.

Згідно з даними, геолокаційні кадри від 3 листопада зафіксували, як російські війська завдають ударів по позиціях ЗСУ на східній околиці Мартинівки (північно-східніше від Суджі). Це може свідчити про продовження діяльності українських сил у цьому районі, зазначено в звіті.

Російські джерела, зокрема Міноборони РФ, заявляли про атаки російських сил поблизу Дар’їно, Леонідово, Миколаєво-Дар’їно, Новоіванівки та неподалік Плехова.

Фото: ISW

Російські джерела ISW також повідомили, що ЗСУ діяли в районі Новоіванівки, Леонідово, Плехово та поблизу Погребків.

Російський «воєнкор» пояснив стабільність лінії фронту погіршенням погодних умов, зокрема, через осінній «сезон багнюки».

4 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України, лейтенант Андрій Коваленко, заявив, що північнокорейські військові «потрапили під обстріл» у Курській області, однак конкретних деталей не навів.

Війська РФ нещодавно трохи просунулися на захід від основного «українського плацдарму» в Курській області, хоча 3 та 4 листопада українські та російські джерела не повідомляли про бої у Глушківському районі.

Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, як ЗСУ завдають ударів по російських військах на захід від Нового Путі, що може свідчити про просування російських сил у цьому районі, згідно з даними ISW.

Харківщина

Українські захисники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, що ЗСУ просунулися на захід від Глибокого на східному березі Трав'янського водосховища.

Фото: ISW

3 і 4 листопада російські окупанти продовжували атакувати біля Липців та поблизу Вовчанська.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські окупанти не проводили штурмів із застосуванням бронетехніки протягом останніх тижнів, а натомість покладалися на ведення штурму невеликими групами піхоти.

Луганщина

Російські загарбники здійснили просування на південний схід від Куп'янська та на північний захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, демонструють, що окупанти розширили свої позиції на захід від Новоселівського та на південний схід від Ямполівки.

Фото: ISW

На відео, опублікованому українськими силами того ж дня, видно, як ЗСУ відбивають механізований наступ росіян чисельністю взвод на Лиманському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти продовжували атакувати в районах Кіндрашівки та Голубівки, поблизу Петропавлівки, а також у Колісниківці, Кругляківці, Лозовій, Чернещині, Степовій Новоселівці, Загризовому, Кучерівці, Берестовому, Вишневому, Першотравневому, Дружелюбівці, Макіївці, Греківці, Торському, Зарічному, Тернів та біля Діброви 3 і 4 листопада.

Донеччина

У Генштабі ЗСУ розповіли, що 4 листопада російські загарбники здійснили невдалі атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

4 листопада російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції поблизу Часового Яру та біля Ступочок, але просування не мали.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 3 листопада показують, що окупанти просунулися в полях на північний захід від Селидового.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 4 листопада, видно, як війська РФ проводять механізований штурм чисельністю приблизно у взвод і просуваються до східної околиці Новоолексіївки.

Фото: ISW

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська просунулися в полях на південний захід від Вишневого, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали біля Миролюбівки та Променя, поблизу Сухого Яру, Лисівки, Новогродівки, Григорівки, Вишневого, в напрямку Новоолексіївки та Юрівки 3 і 4 листопада.

Війська РФ нещодавно розширили свої позиції на північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри, зафіксовані 4 листопада, демонструють, що окупанти досягли західної частини Новодмитрівки.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін опублікував 4 листопада кадри, які нібито були зроблені в Гірнику (на північний схід від Курахового), натякаючи на те, що російські війська, ймовірно, нещодавно окупували цей населений пункт.

Російські джерела ISW стверджували, що путінські війська також просунулися в полях на південь від Кремінної Балки, поблизу Іллінки, Новоселидівки та Вознесенки, хоча експерти Інституту вивчення війни не змогли підтвердити ці дані.

Речник бригади ЗСУ, що діє на Курахівському напрямку, повідомив, що російські окупанти намагаються евакуювати та ремонтувати військову техніку для підготовки до наступних механізованих атак у цьому районі.

Водночас він зазначив, що українські сили знищили майже 100 одиниць бронетехніки, включаючи танки та інші транспортні засоби ворога, лише в жовтні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжували атаки в районах Новодмитрівки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Іллінки, Вовченки та Острівського 3 і 4 листопада.

Окупанти також здійснили просування в напрямку Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, як війська РФ піднімають триколор у західній частині Шахтарського (на північний захід від Вугледара), що свідчить про можливе захоплення цього населеного пункту.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північний схід від Вугледара поблизу Катеринівки та на північний захід поблизу Ясної Поляни, однак ISW не знайшли підтвердження цим твердженням.

3 і 4 листопада російські окупанти продовжували атакувати в районах Катеринівки та Антонівки, а також в районах Трудового, Максимівки та Ясної Поляни.

«Південна вісь»

4 листопада війська РФ продовжили наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися.

Фото: ISW

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували на північ від Роботиного в районі Новоданилівки та Оріхова, та північний захід від Роботиного біля Новоандріївки та Степового.

3 і 4 листопада російські загарбники продовжували локалізовані атаки на східному березі Херсонської області, але не просунулися.

Нагадаємо, окупанти протягом минулої доби завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.