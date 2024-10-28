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Пентагон повідомив, скільки військових Північна Корея направила до Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пентагон повідомив, скільки військових Північна Корея направила до Росії
Північнокорейські військові прибули до РФ для навчань
фото: АР

Заступниця речника Пентагону повідомила, що деякі північнокорейські підрозділи вже наблизилися до України

Північна Корея направила близько 10 тис. військових до Росії для навчань та участі у війні РФ проти України. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише АР.

«Деякі північнокорейські підрозділи вже наблизилися до України і, ймовірно, прямують у прикордонну Курську область, де Росія намагається відбити український наступ», – зауважила Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора. 

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: Північна Корея військові Курщина Пентагон США Україна війна росія росіяни

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