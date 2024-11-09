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Зустріч Зеленського із Трампом: МЗС зробило заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зустріч Зеленського із Трампом: МЗС зробило заяву
Команди обох президентів вже розпочали підготовчу роботу для організації їхньої зустрічі
фото з відкритих джерел

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову та обговорили можливість особистої зустрічі

 

Між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом уже налагоджено прямий діалог. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Діалог між президентом Зеленським і новообраним президентом Трампом уже налагоджено і встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови – це пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держав», – наголосив Сибіга.

За словами міністра, під час розмови лідери обговорили можливі майбутні контакти на найвищому рівні. Команди обох президентів вже розпочали підготовчу роботу для організації такої зустрічі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

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Теги: міністр Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Камала Гарріс Андрій Сибіга

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