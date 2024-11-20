Дрони атакували арсенал у Новгородській області: яка зброя там зберігається

На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також ракети

Дрони атакували склад зі збрроєю у Новгородській області приблизно за 680 км від кордону з Україною

Безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко та інформують російські телеграм-канали.

Коваленко зазначив, що дрони атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це приблизно за 680 км від кордону з Україною.

«На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також ракети «Іскандер», КНДРівські KN23, зенітні ракети до С-300, С-400, і боєприпаси для комплексу «Тор», – йдеться в повідомленні керівника ЦПД.

Натомістьу Міноборони РФ стверджують, що над Новгородською областю за ніч було перехоплено або знищено 20 безпілотників.

Нагадаємо, у Білгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.