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Дрони атакували арсенал у Новгородській області: яка зброя там зберігається

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дрони атакували арсенал у Новгородській області: яка зброя там зберігається
На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також ракети
фото з відкритих джерел

Дрони атакували склад зі збрроєю у Новгородській області приблизно за 680 км від кордону з Україною

Безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ)  у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко та інформують російські телеграм-канали.

Коваленко зазначив, що дрони атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це приблизно за 680 км від кордону з Україною.

«На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також ракети «Іскандер», КНДРівські KN23, зенітні ракети до С-300, С-400, і боєприпаси для комплексу «Тор», – йдеться в повідомленні керівника ЦПД.

Натомістьу Міноборони РФ стверджують, що над Новгородською областю за ніч було перехоплено або знищено 20 безпілотників.

Нагадаємо, у Білгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

 

Теги: зброя Міноборони Міноборони РФ боєприпаси ураган смерч

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