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Індійські інженери створили унікальний дрон: у чому його особливість (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Індійські інженери створили унікальний дрон: у чому його особливість (відео)
Пристрої Rooster, здатні пересуватися як робот і літати як безпілотник
фото: скріншот з відео

Роботи Rooster оснащені системою GPS

В Індії розробили дрон, який об'єднує в собі можливості безпілотного літального апарата та мобільного робота. Про це пише The Indian Express.

Як зазначається, ці пристрої отримали назву Rooster. Вони розроблені у співпраці між хайдарабадською компанією Brane Services та індійською армією з використанням технічної підтримки університету.

«Роботи Rooster оснащені системою GPS. Вони можуть літати, подібно до безпілотників, та пересуватися землею, маючи можливість котитися. Такий підхід надає їм значну перевагу проти інших типів безпілотних апаратів, таких як квадрокоптери», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, один такий контролер може управляти трьома Rooster, а дальність їхньої дії становить 400 метрів для кожного пристрою.

«Основна перевага цих роботів полягає у їх здатності збирати важливу розвідувальну інформацію та вести спостереження в різних умовах, включно з міськими районами, густими лісами та гірськими теренами. Ця техніка може виявитися особливо корисною в регіонах, де доступність та мобільність важливі для військових операцій», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, розробники Brave1 створили автономний дрон для пошуку мін ST1. Його вже почали тестувати.

 ST1 – автономний дрон для пошуку мін. Він забезпечений котушкою індуктивністю та сенсорами, які дають можливість облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

До слова, армія Ірану провела масштабні навчання під кодовою назвою Eghtedar, під час яких випробувала новий безпілотник-камікадзе Sina, зовні схожий на американський баражуючий боєприпас Switchblade 300.

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Теги: безпілотник Індія технології

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