Командувач Об'єднаних сил на передовій нагородив військових



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Нагороджені військові нещодавно пройшли навчання

Нагороджені військові вогнем в відповідь з новітньої зброї знищили вогневі споруди російсько-терористичних військ

Сьогодні, 16 лютого, Командувач Об'єднаних сил перебував в одній із механізованих бригад, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. До частини генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув, щоб нагородити цілу низку військовослужбовців. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

За його даними, шестеро військовослужбовців нещодавно пройшли навчання та оволоділи новітньою зброєю, яку не так давно отримала бригада. Якраз у цей період противник активізував вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем зі своїх довготривалих вогневих точок, дошкуляючи українським захисникам. Маючи досвід теоретичного навчання та навчальних стрільб, з перших же пострілів бійці, відкривши вогонь у відповідь влучили у цілі, знищивши вогневі споруди російсько-терористичних військ.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував військовослужбовцям за «відмінне» виконання бойового завдання та нагородив шістьох героїв відзнаками командувача Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 15 лютого російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загалом противник випустив по позиціях наших військ 48 мін калібрів 120 та 82 мм.