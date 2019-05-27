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    Події в Україні

    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»

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    Президент Володимир Зеленський та&nbsp;командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський - Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
    Президент Володимир Зеленський та командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський
    Фото: прес-центр операції Об'єднаних сил

    На Донеччині сьогодні відбулася військова нарада

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил — контрольована. Про це командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський доповів президентові України під час наради, що відбулася сьогодні, 27 травня, на Донеччині.

    Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, нарада відбулася за участю начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака та представників силових структур, залучених до участі в операції.

    «Це - перша регіональна поїздка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України та нещодавно призначеного очільника Генштабу ЗС України», - нагадали у прес-центрі.

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    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
    Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»

    Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

    До слова, заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Німеччина готові тісно співпрацювати у питаннях Мінських домовленостей, а також у двосторонніх питаннях.

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