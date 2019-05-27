Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»



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Президент Володимир Зеленський та командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський Фото: прес-центр операції Об'єднаних сил

На Донеччині сьогодні відбулася військова нарада

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил — контрольована. Про це командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський доповів президентові України під час наради, що відбулася сьогодні, 27 травня, на Донеччині.

Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, нарада відбулася за участю начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака та представників силових структур, залучених до участі в операції.

«Це - перша регіональна поїздка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України та нещодавно призначеного очільника Генштабу ЗС України», - нагадали у прес-центрі.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

До слова, заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Німеччина готові тісно співпрацювати у питаннях Мінських домовленостей, а також у двосторонніх питаннях.