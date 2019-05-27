Командувач Об’єднаних сил запевнив Зеленського, що ситуація на Донбасі «контрольована»
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На Донеччині сьогодні відбулася військова нарада
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил — контрольована. Про це командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський доповів президентові України під час наради, що відбулася сьогодні, 27 травня, на Донеччині.
Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, нарада відбулася за участю начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака та представників силових структур, залучених до участі в операції.
«Це - перша регіональна поїздка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України та нещодавно призначеного очільника Генштабу ЗС України», - нагадали у прес-центрі.
Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.
До слова, заступник глави Адміністрації президента Вадим Пристайко заявив, що Україна та Німеччина готові тісно співпрацювати у питаннях Мінських домовленостей, а також у двосторонніх питаннях.