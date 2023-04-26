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Данілов розповів, чи Ставка розглядала варіант відступу з Бахмута

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов розповів, чи Ставка розглядала варіант відступу з Бахмута
Українські захисники обороняють Бахмут з 1 серпня 2022 року
фото з відкритих джерел

Ворог фізично знищує всі споруди в Бахмуті й в такий спосіб не дає можливості вести оборону

Вчора, 25 квітня, відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розглядалось і питання Бахмута. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов розповів, що на засіданнях Ставки, які проводятся 2-3 рази на тиждень, щоразу розглядяється стратегія оборони на цьому напрямку.

«Це для нас важливий стратегічний пункт. Багато говорили, що треба здати місто і відійти, але такими темпами ми можемо дуже швидко дійти до наших західних кордонів», – зазначив він.

Зазначається, що на Ставці обов'язково обговорюють питання міста та розповідають про стратегію оборони на цьому напрямку військовослужбовці. За словами Данілова, вони щоразу запевняють, що цю ділянку треба обов'язково тримати, аби решта частин фронту «не посипались».

«Ворог фізично знищує всі споруди в місті й в такий спосіб не дає можливості вести оборону», – додав він.

Секретар РНБО також нагадав, що українські захисники обороняють Бахмут з 1 серпня 2022 року.

Раніше Зеленський пояснив, чому Україна не може відмовитися від Бахмута.

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Теги: Бахмут війна окупанти ЗСУ

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