Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ

ЗСУ розпочали наступальну операцію на початку червня

Просування українських військ підтвердили навіть російські блогери

12 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів на деяких ділянках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Український Генштаб також повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на рубежах Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка (13 км на південний захід від Бахмута).

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Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські війська досягли часткового успіху та просунулися вздовж лінії фронту на Бердянському напрямку.

Російські військові блогери стверджують, що українські війська також просунулися в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), на південний захід від Великої Новосілки Донецької області та на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Ключові висновки ISW: