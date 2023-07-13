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Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ
ЗСУ розпочали наступальну операцію на початку червня
фото з відкритих джерел

Просування українських військ підтвердили навіть російські блогери 

12 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів на деяких ділянках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

Український Генштаб також повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на рубежах Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка (13 км на південний захід від Бахмута). 

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські війська досягли часткового успіху та просунулися вздовж лінії фронту на Бердянському напрямку. 

Російські військові блогери стверджують, що українські війська також просунулися в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), на південний захід від Великої Новосілки Донецької області та на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ фото 1

Ключові висновки ISW:

  • G7 і НАТО підписали угоди про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня.
  • Під час другого дня саміту НАТО 12 липня Україна досягла додаткових двосторонніх угод у сфері безпеки та оборони.
  • Російський інформаційний простір продовжує демонструвати загалом стриману реакцію на саміт НАТО. Саміт продемонстрував, наскільки російське вторгнення у 2022 році відкинуло цілі, заради яких, як стверджує Кремль, він розпочав війну.
  • 12 липня російські війська завдали ще одну серію ударів з безпілотниками «Шахед» по території України.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що група «Вагнера» майже повністю передала озброєння та військову техніку міноборони.
  • Колишній російський офіцер і терорист Ігор Гіркін заявив, що деякі члени найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна можуть підштовхнути Путіна до припинення війни, щоб скинути його.
  • Повідомляється, що російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ - Сватове.
  • Російські та українські війська продовжували бойові дії в районі Кремінної, де, як повідомляється, російські сили досягли обмежених успіхів.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.
  • Російські та українські війська здійснили наземні удари на лінії Авдіївка - Донецьк.
  • Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.
  • Українські війська продовжували обмежені механізовані штурмові дії на заході Запорізької області.
  • Російські чиновники продовжують боротися з питанням безпеки міжнародних кордонів Росії.
  • Російська окупаційна влада використовує обіцянку лікування, щоб примусити жителів окупованих територій отримати російські паспорти та переселитися на територію Росії.
Теги: контрнаступ війна ЗСУ росія окупанти

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