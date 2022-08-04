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Командування РФ лякає окупантів загороджувальними загонами чеченців

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 16:50 glavcom.ua
Командування РФ лякає окупантів загороджувальними загонами чеченців
Противник стягнув велику кількість озброєння до Херсонської області
фото ілюстративне

Чеченці нібито розміщені на лівому березі річки Дніпро 

Рашисти бояться чеченів, які нібито отримали наказ на недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини. Про це повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Серед особового складу угруповання військ РФ в місті Херсон поширюється інформація про розміщення на лівому березі річки Дніпро підрозділів нацгвардії Чеченської Республіки, які нібито отримали наказ на виконання функцій загороджувальних загонів і недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини», – повідомив Громов.

Крім того, до північно-східних районів Херсонської області противник стягнув велику кількість озброєння та військової техніки.

«Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи та створення загрози нашим успіхам. Щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів та перейти до оборони», – зазначив представник Генштабу.

Нагадаємо, що на залізничній станції «Каланчак» у Херсонській області 31 липня окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг

Тим часом на Херсонщині українські захисники звільнили вже 53 населених пункти.

До слова, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.

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Теги: росія окупанти Україна війна війна в Україні Херсонщина

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