Командування РФ лякає окупантів загороджувальними загонами чеченців

Чеченці нібито розміщені на лівому березі річки Дніпро

Рашисти бояться чеченів, які нібито отримали наказ на недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини. Про це повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Серед особового складу угруповання військ РФ в місті Херсон поширюється інформація про розміщення на лівому березі річки Дніпро підрозділів нацгвардії Чеченської Республіки, які нібито отримали наказ на виконання функцій загороджувальних загонів і недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини», – повідомив Громов.

Крім того, до північно-східних районів Херсонської області противник стягнув велику кількість озброєння та військової техніки.

«Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи та створення загрози нашим успіхам. Щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів та перейти до оборони», – зазначив представник Генштабу.

Нагадаємо, що на залізничній станції «Каланчак» у Херсонській області 31 липня окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг.

Тим часом на Херсонщині українські захисники звільнили вже 53 населених пункти.

До слова, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.