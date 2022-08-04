Окупанти нарощують сили на двох напрямках, – Генштаб

На Криворізький напрямок окупанти перекинули три батальйонно-тактичні групи

РФ продовжує розконсервовувати техніку

Росія продовжує використовувати «сирійський» досвід – тотально знищує цивільну інфраструктуру та мирне населення шляхом завдання ракетно-авіаційних ударів. Також противник нарощує свої сили для ведення тривалих бойових дій на Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Окупант продовжує збільшувати сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно-тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку», – сказав Громов.

Представник Генштабу зазначив, що поповнення сил та засобів РФ здійснює через Керченський міст та територію Криму. Також півострів використовується як плацдарм для особового складу та озброєння. Відмічається перебазування армійської авіації Східного військового округу на територію Криму.

Крім цього, Росія продовжує розконсервовувати техніку з довгострокового зберігання.

Нагадаємо, днями ЗСУ завдали удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України. Вкрай малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.

Раніше повідомлялося, що рашисти бояться чеченів, які нібито отримали наказ на недопущення відступу окупаційних військ з правобережної Херсонщини.

Тим часом на Херсонщині українські захисники звільнили вже 53 населених пункти.

До слова, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.