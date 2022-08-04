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Рашисти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківщині, – Генштаб

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 19:52 glavcom.ua
Рашисти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківщині, – Генштаб
Окупанти прагнуть захопити Харківську область
фото ілюстративне

Ворог обстрілює Харківщину зі ствольної та реактивної артилерії 

На Харківщині тривають бойові дії. Російські загарбники намагаються прорвати оборону українських військ біля Гусарівки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, населених пунктів Леб'яже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка.

Раніше повідомлялося, що бойовики так званої «Луганської народної республіки» примусово вивозять жителів Козачої Лопані Харківської області до наметових таборів Бєлгородської області Росії.

Харків готується до наступу ворога. Також ворог найближчими днями може посилити ракетні удари по місту Харкову та по районах області. 

Тим часом українські захисники на Харківщині завдали удару по колоні окупантів. Вони знищили сім вантажівок боєприпасів та особовий склад.

До слова, триває 162-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. 

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Теги: росія Україна окупанти війна в Україіні війна Харківщина

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