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Голова донецької Нацполіції розповів, як правоохоронці готуються до українського контрнаступу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова донецької Нацполіції розповів, як правоохоронці готуються до українського контрнаступу
Зрадники України бояться контрнаступу ЗСУ
фото з відкритих джерел

«Наші ексколеги-зрадники з окупованих територій почали дуже переживати»

У Лимані українські поліцейські відпрацювали тактику роботи на деокупованих територіях. Тоді вони працювали по квадратах: відпрацювали квадрат – перейшли до іншого. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.

Коли буде відбуватись деокупація, то українська поліція потребуватиме додаткових сил, стверджує Осипенко.

«Я повинен бути готовим своїми силами та засобами забезпечити правопорядок на територіях, які будуть звільнені. Це питання відповідних ресурсів, резервів з розрахунком на допомогу інших регіонів. Ми проговорювали його в робочому форматі і з головою Національної поліції», – стверджує він.

Руслан Осипенко розповів, що деякі українські поліцейські на окупованих територіях зрадили присягу та зараз працюють разом із російськими загарбниками. 

«Коли колеги з тієї території зрадили присягу, то, думаю, не тільки у мене, а й у будь-кого іншого немає бажання з ними спілкуватись. Я пам‘ятаю, коли почалась активна фаза бойових дій, ці колеги вважались у нас зниклими безвісти й ми думали, що вони могли загинути. А потім виявилося, що вони готові служити агресору. Щодо кожного були порушені кримінальні провадження, пред‘явлені підозри і ці люди офіційно перебувають в розшуку», – наголосив Осипенко.

За словами голови донецької Нацполіції, останнім часом зрадники почали турбуватися через скорий контрнаступ українських військ. 

«Вони дуже  переживають, що ці території одного дня будуть звільнені. Підтримувати чи співчувати їм ми не збираємось», – розповів Руслан Осипенко.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Україна готується до весняного контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.

Нагадаємо, що ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України.

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Теги: деокупація контрнаступ поліція Національна поліція України Руслан Осипенко

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