Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ уже почався? Полковник ЗСУ вказав на перші ознаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Контрнаступ уже почався? Полковник ЗСУ вказав на перші ознаки
Завжди наступальні дії починаються зі знищення найдальших засобів Росії, а потім йдуть ближче і ближче до фронту
фото з відкритих джерел

На початок контрнаступних дій натякав президент Володимир Зеленський, виступаючи в Чернігові

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що на початку контрнаступу української армії будуть знищуватись великі військові бази окупантів і частково ці заходи вже були зроблені цього тижня. Таку думку експерт висловив проєкту «Орестократія». 

Він припускає, що саме на початок контрнаступних дій натякав президент Володимир Зеленський, виступаючи в Чернігові, анонсувававши тиждень гарних новин.

«Завжди наступальні дії починаються зі знищення найдальших засобів Росії, а потім йдуть ближче і ближче до фронту. Тобто десь місяць ми працюватимемо, пропалюючи шляхи постачання та бази противника на Запорізькому, Херсонському напрямку та в Криму», – вважає експерт.

На думку Світана, зараз завдання ЗСУ – ураження аеродромів, авіаційної техніки, систем управління, командних пунктів та паливоприймачів противника. Він наголосив, що найоптимальніший варіант – починати завжди з палива.

«Біля будь-якого аеродрому є певні бочки з авіаційним гасом або паливоприймачі, які в принципі, якщо підпалити, то добре горять. Це такі боєприпаси недалеко від аеродрому, іноді складуються в районі різних зерносховищ і птахофабрик, які виконують таку ще військову функцію», – розповів він.

Нагадаємо, у результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину території, яку зараз окупували російські сили. Але це буде надзвичайно складним завданням, вважає генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг.

Читайте також: У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
Теги: військові Володимир Зеленський боєприпаси президент льотчик роман полковник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скабєєвій тревожно
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
Сьогодні, 16:18
Американсткий генерал проаналізував майбутній український контрнаступ
Контрнаступ буде важким для України: американський генерал назвав дві причини
Вчора, 17:18
Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев виступив з доповіддю на засіданні Ради безпеки РФ
Москва намагається подавати ситуацію в Україні як контрольовану – британська розвідка
Сьогодні, 10:37

Події в Україні

У Львові рятувальники знімали з дерева єнота
У Львові рятувальники знімали з дерева єнота
Контрнаступ уже почався? Полковник ЗСУ вказав на перші ознаки
Контрнаступ уже почався? Полковник ЗСУ вказав на перші ознаки
Сили оборони пояснили, для чого окупанти намагаються заблокувати Авдіївку
Сили оборони пояснили, для чого окупанти намагаються заблокувати Авдіївку
Росія почала кидати під Бахмут десантників, ЗСУ назвали мету окупантів
Росія почала кидати під Бахмут десантників, ЗСУ назвали мету окупантів
Краще не ходити в гори: укргідрометцентр попередив про можливі лавини
Краще не ходити в гори: укргідрометцентр попередив про можливі лавини
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранений
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранений

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
35K
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
29K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
13K
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
9818
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8648
Зарплата Богуслаєва за сімома замками. Як керівництво «Мотор Січі» збагатилося під час війни

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту